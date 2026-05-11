結婚を控えた男性や、将来の妊娠・健康に不安がある男性に向けておこなわれる「メンズブライダルチェック」。主に精子の検査や感染症検査を通じて、自身の生殖能力や健康状態を確認するものです。そこで今回は、メンズブライダルチェックで分かることについて、「高田Ysクリニック泌尿器科・内科」の保田先生に解説していただきました。 監修医師：保田 賢吾（高田Ysクリニック泌尿器科・内科） 筑波大学医学群医学類医学