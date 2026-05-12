発達障害を抱える女性に勤務先でわいせつな行為をしたとして、警視庁が、公益財団法人「東京ＹＭＣＡ」（東京都新宿区）の元職員で、大学職員の男（４０）（相模原市）を準強制わいせつ容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材でわかった。逮捕は１０日。捜査関係者によると、男は東京ＹＭＣＡに勤務していた２０２３年３月５日午後、新宿区西早稲田の法人施設内の教室で、発達障害を持つ都内の女性（当時２５歳）の服を脱がせ