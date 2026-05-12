奥隅知里さんは田中碧の管理栄養士兼シェフを務める日本代表MF田中碧は、食に対するこだわりが強い選手だ。奥隅知里さんがサポートを始める前から、周囲からはその徹底したプロ意識について耳にしていた。妥協を許さない相手だからこそ、サポートする側にもそれ相応の「プロとしての対峙」が求められる。だからこそ奥隅さんは、当初、彼との最適な向き合い方や距離感を慎重に模索していた。そんな彼女の肩の力をふっと抜いたのは