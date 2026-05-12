阪神・西勇が12日のヤクルト戦（神宮）で先発する。甲子園のマウンドでの投球練習や短ダッシュなどで最終調整。「ビジターで投げるので（相手を）勢いづけないように。チーム全体で結束して戦っていきたい」今季初登板の前回4月30日の同戦は5回4安打2失点で白星を手にした。同学年の捕手・伏見は12日が36回目の誕生日。オリックス時代にチームメートだった盟友のバースデー勝利をつかみにいく。