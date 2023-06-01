【F/A-18E スーパー ホーネット（再販）】 5月12日 出荷開始 価格：2,200円 ハセガワは、プラモデル「F/A-18E スーパー ホーネット」（再販）の出荷を5月12日に開始する。価格は2,200円。 本商品は、アメリカ海軍の最新鋭ジェット戦闘/攻撃機「F/A-18E スーパー ホーネット」の1/72スケールプラモデル。本機はF/A