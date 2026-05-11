日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）が11日に放送され、マツコ・デラックスが約2ヶ月ぶりに復帰を果たした。【番組カット】『夜ふかし』マツコ復帰！村上信五とトークマツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行っ