お笑いコンビ「タイムマシーン3号」関太（46）が、11日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、生まれ故郷について語った。群馬県吾妻郡中之条町出身。県北西部の街で、新潟県や長野県と接する。番組では、緑一色の景色の中にポツンと立つ、関の実家が紹介された。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也からは「スーパーとかコンビニとかは、だいぶ遠いんじゃないか？」と問われた。関は「コンビニ