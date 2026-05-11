銅板がはがされ、ブルーシートで覆われた玉垣＝神奈川県二宮町の吾妻神社神奈川県二宮町の吾妻山山頂付近にある吾妻神社（同町山西）で、本殿を囲う塀（玉垣）の屋根を覆っていた銅板６０〜７０枚ほどが盗まれた。修復に必要な銅板は重さにすると２００キロ超、金額は４０万円超になるという。大型連休中の２日昼ごろから４日昼ごろの間に盗まれたとみられ、同神社を管理する地元の梅沢町内会は神奈川県警大磯署に被害届を提出。