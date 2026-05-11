【モデルプレス＝2026/05/11】TBSでは、5月18日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。【写真】41歳イケメン俳優「隠し切れないオーラ」コンビニで端末操作◆5月18日放送「CDTV」出演アーティスト発表音楽番組史上初、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを届ける反響企画「マンスリーライブ！」。最終週となる今回は、SEKAI NO OWARIフェスを開催。「RPG」「最高到達点