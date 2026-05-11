2025年12月に日本スーパーバンタム級新人王のタイトルを獲得した市原涼選手。5月10日に凱旋試合が高知市で行われました。10日、高知市のセリーズ体育館で行われた黒潮ダイナミックファイト。高知県内唯一のプロボクシングジム「黒潮ボクシングジム」が主催する試合で、県内外から約750人の観客が足を運びました。試合は5試合行われ、黒潮ボクシングジムに所属する選手や県出身の選手などが参加しました。中でも