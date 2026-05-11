最高気温は久留米市で27.6℃、太宰府市で27.0℃、福岡市中央区では25.0℃と、各地で夏日となりました。これから、冷たい飲み物がおいしい季節です。ことしも、福岡市・天神のビアガーデンがオープンしました。会場から中継です、八木さん。 ■八木菜月アナウンサーはい、私は今、福岡市・天神のど真ん中にあるビルの屋上に来ています。それでは皆さん、カンパーイ！5月11日に始まった「天神スカイビ