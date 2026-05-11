最高気温は久留米市で27.6℃、太宰府市で27.0℃、福岡市中央区では25.0℃と、各地で夏日となりました。これから、冷たい飲み物がおいしい季節です。ことしも、福岡市・天神のビアガーデンがオープンしました。会場から中継です、八木さん。

■八木菜月アナウンサー

はい、私は今、福岡市・天神のど真ん中にあるビルの屋上に来ています。





それでは皆さん、カンパーイ！5月11日に始まった「天神スカイビアガーデン」です。皆さんは会社の集まりとのことですが、ビールはいかがですか。■訪れた人「天気もよくて海も見えて最高です。」この後も楽しんでください、お邪魔しました。午後5時にオープンしたばかりです。屋根付きの座席や、夜空を見上げて楽しめる座席など、最大300人が楽しむことができます。初日ですが、このあと200人以上の予約が入っているということです。

そして、冷たいドリンクとともに楽しめるのが本格中華ビュッフェです。手がけるのは、福岡市博多区の中華料理店、八仙閣です。



名物のエビの四川風チリソース、チンジャオロースーや酢豚など、人気メニューおよそ30種類が食べ放題です。中華以外のメニューもあります。



私はエビチリをいただきます。プリプリです。甘みと酸味のほどよいソースがエビに絡まって、おいしいです。ビールもいただきます。



飲み物放題のドリンクは50種類以上、お酒が苦手という方のためにノンアルコールドリンクも用意されています。



天神スカイビアガーデンは午後5時～10時、10月11日まで開かれています。大人5500円で、前日までの予約で500円引きとなります。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月11日午後5時すぎ放送