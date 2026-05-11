終盤を迎えているJ1百年構想リーグです。ファジアーノ岡山はきのう（10日）、アウェーでヴィッセル神戸と対戦しました。 前回の長崎戦で敗れ、勢いを取り戻したい岡山。相手はJ1昇格後ファジアーノが勝利したことのない強敵、ヴィッセル神戸です。前半28分、左サイドから江坂が入れたクロスに反応したのは鈴木！J1初ゴールとなる鈴木の左足で先制点を奪います。前半終了間際の43分、白井のクロスに