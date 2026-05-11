◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）堂々たるレースぶりで最速を知らしめた。エンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は前走の阪神牝馬Ｓで単勝２・８倍の１番人気に応え完勝。最内枠からハナを切るとそのままスピードを緩めることなく逃げ切った。香港マイル１１着からの復帰戦。森一調教師も「香港が大きな負けで半信半疑でした」と不安を抱く中で、