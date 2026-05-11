ファミリーマートは、「大人気シュー」2品のリニューアルに加え、ザクほろ･もちむにの食感が楽しめる「新食感シュー」2品を5月12日から全国の店舗で発売する。【ファミマのシュークリーム全4品の画像はこちら】◆リニューアル「クリームたっぷり!ダブルシュー」【価格】184円(税込198円)2025年度のスイーツ売上No.1の実績を誇る、生クリーム入りのホイップクリームとなめらかなカスタードの2種のクリームが入ったシュークリーム。