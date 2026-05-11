損害保険大手の東京海上日動火災保険が10月に自動車保険料を引き上げることが11日、分かった。値上げは平均約6.5％で、過去2番目の上げ幅となる。修理費用の上昇などで、自動車保険金の支払いが増加しているため。引き上げは2024年1月以降で4回目となる。新たな保険料は10月以降に保険に加入したり、期間満了で契約更新したりする顧客に適用する。物価や賃金の上昇を背景に部品や工賃が上がり、修理費が上昇している。中東情