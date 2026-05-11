週明け１１日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比７５．３４ポイント（０．２９％）安の２６３１８．３７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２６．７９ポイント（０．３０％）安の８８６２．２８ポイントと続落した。売買代金は１５７０億３０６０万香港ドルに拡大している（８日前場は１４５５億４１２０万香港ドル）。中東情勢の不透明感が重しとなる流