【動画】SHINeeの新たなミニアルバム『Atmos』ユニークなスケジュールフィルム【写真】『Atmos』告知ビジュアル SHINee（シャイニー）が、6月1日に6thミニアルバム『Atmos』をリリースしてカムバックすることを発表。メンバーがユニークな姿で登場するスケジュールフィルムを公開し、話題を集めている。 ■SHINeeキーが気象キャスターに！久々のミニアルバムリリӦ