アウトドア先で蚊や蜂に刺されてしまった…。そんなときにあると便利なのがポイズンリムーバーです。アウトドア用品店やドラッグストアに並んでいますが、実はダイソーでも購入できるのをご存知ですか？しかもお値段は110円（税込）！いざというときの備えにおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ポイズンリムーバー価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：496