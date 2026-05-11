「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2や『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』シリーズなどで知られるマシュー・リラードが、新DCユニバース（DCU）『スーパーマン』（2025）に続く映画『マン・オブ・トゥモロー（原題）』の新キャストに加わることがわかった。米が報じている。 『マン・オブ・トゥモロー』は、2025年の『スーパー