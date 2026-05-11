[故障者情報]アルビレックス新潟は11日、FWマテウス・モラエスが右大腿二頭筋損傷で全治約6週間の見込みと診断されたことを発表した。M・モラエスは今月3日のカマタマーレ讃岐戦で負傷した。今季はここまで12試合5得点を記録し、チーム内最多得点の活躍を見せていた。