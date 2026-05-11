【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』。5月11日20時55分からの放送では、は、“りくりゅう”ペアこと三浦璃来・木原龍一を迎えたトーク＆ゲーム企画と、森山直太朗を迎えた「名曲×ミセス」を届ける。 ■“りくりゅう”ペアが引退会見後初バラエティ出演！森山直太朗とのコラボ歌唱も ミラノ・コルティナオリンピック金メダリストの三浦璃来・木原龍一が引退