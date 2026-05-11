【写真＆動画】Snow Man「BANG!!」MV＆オフショット Snow Manの阿部亮平がInstagramのストーリーズを更新。目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』を鑑賞したことを報告し、話題を集めている。 ■阿部亮平、目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』を鑑賞 阿部は、映画館で撮影したチケットや阿部自身のアクリルスタンドが写った写真を公開。 ストーリーズには「めめ！観たぞ！！最高楽しすぎた！！！」