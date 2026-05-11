渡り鳥のように長い距離を旅するチョウ「アサギマダラ」の観察会が、5月10日に阿南市で開かれました。黒い縁取りに薄い藍色、「あさぎ色」の羽が特徴の「アサギマダラ」。春は南から北へ、秋には北から南へ移動する習性があり、中には約2000キロを移動する個体もいることから、「旅するチョウ」とも呼ばれています。阿南市羽ノ浦町の岩脇香風台公園には、地元住民らによってアサギマダラが好む植物「スイゼンジナ」が植えられてい