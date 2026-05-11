韓国の俳優イ・ソンギョンが9日、2024年12月以来約1年半ぶりとなる来日イベント『2026 LEE SUNG KYOUNG FANMEETING in TOKYO コンコン★キラキラ』を東京・豊洲PITで開催。集まったファンたちと温かい時間を過ごした。【写真】美腹筋チラリ…イベントでダンスも披露したイ・ソンギョン『恋のゴールドメダル〜僕が恋したキム・ボクジュ〜』や『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズなど数々のヒット作に出演し、今年は『君がきら