ワールドレディスサロンパス杯最終日国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われた。2位から出た河本結（RICOH）が1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り、通算1オーバーで逆転優勝。ツアー通算5勝目、メジャー初制覇を飾った。この日は「母の日」で、ツアーに帯同している母・美由紀さん、弟でプロゴルファーの力もその瞬間を見届けた。最高の親孝