◆米大リーグドジャース―ブレーブス（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打だった。この日は現地時間１０日で「母の日」。ピンクのバットに加え、ベルト、打撃手袋、スパイクなど一式ピンクの特別仕様ギアでナインは試合に臨んだが、打線は今季最少２安打と沈黙し、白