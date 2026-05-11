◆米大リーグ ドジャース―ブレーブス（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打だった。この日は現地時間１０日で「母の日」。ピンクのバットに加え、ベルト、打撃手袋、スパイクなど一式ピンクの特別仕様ギアでナインは試合に臨んだが、打線は今季最少２安打と沈黙し、白星で飾れなかった。１３連戦最初のカードは、強敵ブレーブスに連敗でカード負け越しとなった。

ブレーブス先発右腕のエルダーは今季８試合に登板し、３勝１敗、防御率２・０２。大谷は初回の１打席目に特別ピンク色のバットで登場すると、本拠地から歓声。だが、空振り三振に倒れた。４点を追う３回１死で迎えた２打席目は打席直前で特別ピンクバットを、通常の黒バットに持ち替えて打席へ。だが、セカンドライナーに倒れた。

４点を追う６回１死の３打席目は快音を響かせ、歓声が沸き起こったが、中堅ハリスのグラブに打球が収まった。７回の４打席も一ゴロに倒れた。

投げては試合前時点で防御率１・２５と抜群の安定感を見せていた先発左腕ロブレスキが、２回に４安打と集中攻撃を受けて４失点。先取点を献上していた。それでも９回のマウンドにも上がり、８回２／３を投げて２被弾を含む７安打７奪三振７失点の内容だった。

打線は６回に２死満塁の好機を作ったが、マンシーの右翼への大飛球を右翼ホワイトがフェンスに激突しながらの好捕。これにはマンシーも両手を大きく上げて悔しさをにじませていた。７回までわずか１安打に封じ込まれていたが、５点を追う８回には再びマンシーが豪快な２ランを右翼に放り込んだが、反撃もここまでだった。