５月９日に開催されたブンデスリーガ第33節のバイエルン戦（０−１）で、ヴォルフスブルクのFW塩貝健人が躍動した。２試合連続で出番がなかった21歳のストライカーは、74分から出場すると、連覇を達成した絶対王者を相手に果敢に仕掛け、堂々たるプレーを披露する。90分には、自陣でボールを奪ってそのままドリブルで持ち込むと、４人に囲まれながらも見事なラストパスを供給。マティアス・スバンベリがポストに当ててしまい