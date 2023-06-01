エールディヴィジ 25/26の第33節 イーグルスとPSVの試合が、5月10日23:45にデ・アデラールスホルストにて行われた。 イーグルスはステファン・シグルダルソン（FW）、マティス・スレイ（FW）、ビクトル・エドバルセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはリカード・ペピ（FW）、イバン・ペリシッチ（FW）、フース・ティル（MF）らが先発に名を連ね