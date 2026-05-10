（資料写真）１０日午後４時４０分ごろ、相模原市緑区青山の国道４１２号で、通行人の男性から「オートバイと乗用車の人身事故」と１１０番通報があった。オートバイの男性は全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。乗用車を運転していた人物は車を乗り捨てて逃走し、署はひき逃げ事件として捜査するとともに、男性の身元を調べている。署によると、現場は片側１車線の直線道路。男性は、何らかの理由で対向車線を越