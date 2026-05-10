巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が10日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。「ちょっと聞いた話なんですけど」と前置きして古巣カープの“あるある”を明かした。現役時代あまりゲン担ぎをしないことで知られていた長野氏。だが、この日の放送で「試合の日にソックスを上げる日と下げる日