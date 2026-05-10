転職やキャリアに関する悩みや疑問に、ひとつ上を目指す人の転職サイト『type』編集長の三ツ橋りさが回答します。今回のテーマは、「最短で転職する方法」についてです。 （質問）今働いている会社が倒産しそうです。最短で後悔しない転職をするコツはありますか？ （回答）会社倒産という予想外の事態に直面すると、どうしても「どこでもいいから早く内定がほしい」と焦りがちです。しかし、焦りによる決断は、入社後のミスマ