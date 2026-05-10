女優の小芝風花（29）が10日、都内で行われた第34回橋田賞の授賞式に出席した。優れたテレビ番組や放送関係者が顕彰される賞で、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」や主演したNHKBSの時代劇「あきない世傳金と銀2」などの活躍が評価された。壇上で「このたびは栄えある頂きましてありがとうございます」と一礼。現在シーズン3が放送中の「あきない世傳金と銀」について、「もともと続編が決まっていたというより