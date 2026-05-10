「大相撲夏場所・初日」（１０日、両国国技館）大の里の欠場で１人横綱となった豊昇龍は高安に上手投げで敗れ、黒星発進となった。右足を痛め、館内は騒然となった。時間いっぱいを前に、土俵上でにらみ合いが続き異様なムードに。取組では高安の上手投げに体勢を崩され、頭を持たれながら最後は前屈のような姿勢で手をついた中で、右足を痛めた。足をひきずりながら土俵を降りると、一度は土俵に一礼するために自力で歩いて