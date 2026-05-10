◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(10日、ロンドン)卓球の世界選手権の女子団体戦決勝の日本と中国のオーダーが発表されました。試合はシングルスのみ行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。3選手が出場し、1・2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。55年ぶりの世界一を狙う日本は、張本美和選手、早田ひな選手、橋本帆乃香選手のオーダー。ここまで9戦9勝の張本選手が1番手で勢いづけられるか注目です。7連覇を目指す中