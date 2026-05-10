【モデルプレス＝2026/05/10】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。クライストチャーチ編」（ABEMA／毎週月曜21時〜）が、5月4日放送の最終回にて、完結。カップル成立となった“ゆうま”こと今野優誠（こんの・ゆうま／15）、“ゆうひ”こと岩間夕陽（いわま・ゆうひ／16）が、モデルプレスのインタビューに応じ、交際の近況などを語ってくれた。【写真】「今日好き」最新美男美女カップル、ラブラ