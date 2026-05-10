◆陸上木南記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）女子１００メートル障害決勝で日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）は１２秒９０（向かい風０・５メートル）で今季初優勝した。決勝は、４レーンに入り、同じ世界選手権代表だった中島ひとみ（長谷川体育施設）が５レーン。一騎打ちとなったものの、スタートから飛び出し、スムーズに加速すると一度も先頭を譲らずトップでゴールした。２位には中島が入った。