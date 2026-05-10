Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉がグランピング満喫 テレ東全4回特番が決定
Aぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉が、18日深夜0時30分から放送されるテレビ東京の特別番組『リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！』（※4回放送予定）に出演することが決定した。
【写真】自然豊な場所で笑顔をみせるAぇ! group＆リチャード＆西村拓哉
同番組は、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）を撮り終えた6人が、千葉県でグランピングを満喫。Vlogっぽいゆる〜いプライベート感たっぷりの6人の素顔がのぞき見できるバラエティ番組となる。
そんなグランピング施設にはさまざまなゲストも訪問。関西出身の6人がバラエティの悩みを芸人のマユリカに相談。大喜利＆モノボケを実践して学ぶ。Aマッソ加納＆3時のヒロイン福田麻貴を招いて胸キュン対決も実施する。
そして謎解きクリエイター松丸亮吾からは最強謎解き問題の挑戦状が。さらに…Aぇ! groupが尊敬する先輩の室龍太をグランピング飯でおもてなし。焚き火を囲んで、仲の良い先輩だからこそ話せる本音トークも飛び出す。
さらに番組内では主演映画『おそ松さん』についてもオフトークを展開。メンバー間でも知らなかった現場での出来事など、さまざまなテーマで映画の魅力についても語る。
■放送スケジュール
2026年5月18日（月）24時30分〜25時00分
2026年5月25日（月）24時30分〜25時00分
2026年6月1日（月）24時30分〜25時00分
2026年6月11日（木）深夜2時5分〜深夜2時35分
■出演者コメント
▼Aぇ! group 正門良規
ものすごく豪華なゲストの皆さんとご一緒できてとても楽しい時間でした。
胸キュン&謎解き&お笑い、そして僕らの大先輩！いろいろな分野のプロフェッショナルの方に遊びにきていただき、本当に感謝しかないです。
僕らも全力で楽しみ、全力でテーマに挑みました。そしてこんな6人が演じる映画「おそ松さん」はどうなるんだろう？
視聴者の皆さんにそんな興味や期待を抱いていただけたら幸せです。
全力で愉快な僕たちの番組を楽しみにしていてください！
■プロデューサー：村田充範（テレビ東京）コメント
Aぇ! groupの皆さん、草間リチャード敬太さん、西村拓哉さんの6人の魅力を最大限引き出すことをテーマに、あえて肩の力の抜けた、ゆる〜いVlog番組を制作しました！映画撮影を終えた直後だからこそ見える、オフの空気感や関係性、そして彼らが次のステージに進もうとする過程も切り取っています。緩い雰囲気もありながら、時には、クイズに大喜利、キャンプなど、全力で体当たりする6人の魅力の真骨頂が垣間見れる番組です！最後に…配信の再生数が大事な番組なので、是非ぜひTVerをご覧ください!!!
【写真】自然豊な場所で笑顔をみせるAぇ! group＆リチャード＆西村拓哉
同番組は、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）を撮り終えた6人が、千葉県でグランピングを満喫。Vlogっぽいゆる〜いプライベート感たっぷりの6人の素顔がのぞき見できるバラエティ番組となる。
そして謎解きクリエイター松丸亮吾からは最強謎解き問題の挑戦状が。さらに…Aぇ! groupが尊敬する先輩の室龍太をグランピング飯でおもてなし。焚き火を囲んで、仲の良い先輩だからこそ話せる本音トークも飛び出す。
さらに番組内では主演映画『おそ松さん』についてもオフトークを展開。メンバー間でも知らなかった現場での出来事など、さまざまなテーマで映画の魅力についても語る。
■放送スケジュール
2026年5月18日（月）24時30分〜25時00分
2026年5月25日（月）24時30分〜25時00分
2026年6月1日（月）24時30分〜25時00分
2026年6月11日（木）深夜2時5分〜深夜2時35分
■出演者コメント
▼Aぇ! group 正門良規
ものすごく豪華なゲストの皆さんとご一緒できてとても楽しい時間でした。
胸キュン&謎解き&お笑い、そして僕らの大先輩！いろいろな分野のプロフェッショナルの方に遊びにきていただき、本当に感謝しかないです。
僕らも全力で楽しみ、全力でテーマに挑みました。そしてこんな6人が演じる映画「おそ松さん」はどうなるんだろう？
視聴者の皆さんにそんな興味や期待を抱いていただけたら幸せです。
全力で愉快な僕たちの番組を楽しみにしていてください！
■プロデューサー：村田充範（テレビ東京）コメント
Aぇ! groupの皆さん、草間リチャード敬太さん、西村拓哉さんの6人の魅力を最大限引き出すことをテーマに、あえて肩の力の抜けた、ゆる〜いVlog番組を制作しました！映画撮影を終えた直後だからこそ見える、オフの空気感や関係性、そして彼らが次のステージに進もうとする過程も切り取っています。緩い雰囲気もありながら、時には、クイズに大喜利、キャンプなど、全力で体当たりする6人の魅力の真骨頂が垣間見れる番組です！最後に…配信の再生数が大事な番組なので、是非ぜひTVerをご覧ください!!!