◇ナ・リーグドジャース2―7ブレーブス（2026年5月9日ロサンゼルス）ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠でブレーブスに敗れ、連勝は2でストップした。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）も2三振を含む3打数無安打に抑えられるなど、ブレーブス先発のスペンサー・ストライダー投手（27）に打線が完璧に封じられた。豪腕の投球内容にデーブ・ロバーツ監督（53）もお手上げ状態だった。ブレーブスの先発は23年に2