気象予報士でタレントの穂川果音（40）が9日までに、インスタグラムを更新。私服姿を公開した。穂川は「この日は紫外線カット効果の高いイエローのカーディガンコーデ」と説明し、私服姿を数枚投稿した。穂川はダメージジーンズにタンクトップ、ショート丈の黄色のカーディガンというカジュアルなコーデを披露。横向きのショットで美バストを強調させている。続けて「胸にボリュームがあると、首元が詰まった服は上半身全体が着太