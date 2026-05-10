メガハウスは、『ハイキュー!!』より「るかっぷ ハイキュー!! 澤村大地/菅原孝支 セット【限定座布団付き】」(8,470円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「るかっぷ ハイキュー!! 澤村大地/菅原孝支 セット【限定座布団付き】」(8,470円)見上げる見守る「るかっぷ」シリーズに、『ハイキュー!!』より「澤村大地」と「