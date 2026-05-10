歌手・小坂明子が8日、自身のインスタグラムを更新。母の日のプレゼントを公開した。 【写真】大ヒット曲「あなた」から53年ピンクのカーネーションを手にする姿 「お嫁ちゃんから。忘れてた、母の日。」と記した小坂。続けて「ババの日じゃなくて良かった。ありがとう」とユーモアをまじえて感謝をつづり、ピンクのカーネーションを手にしたショットをアップした。 投稿した写真の背