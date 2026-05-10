「オフクロが亡くなった日のお昼ごろ、2人で病室にいましてね。私が一方的に思い出話を語りかけていました。最初のうちはニコニコして聞いてくれていたんですが、そのうち頷くこともできなくなって。それで『産んでくれてありがとう』と伝えたんです。そしたら、オフクロが僕の左手の上に手を重ねてくれて……」その後、兄の正蔵さん（63）、姉の美どりさん（73）と泰葉さん（65）や孫たちも病室を訪れ、みんなで思い出話をしたり