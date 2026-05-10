【カイロ共同】ロイター通信は9日、カタールを出航した液化天然ガス（LNG）タンカーが米イランの緊張状態が続くホルムズ海峡に向けて航行中だと報じた。パキスタンの港に向かう途中で、イランは、カタールや仲介国パキスタンとの信頼関係構築のために輸送を認めた。ロイターによると、パキスタン側は、ガス不足に緊急に対処する必要があるという。カタールは天然ガス大国。