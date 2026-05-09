（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は8日、南米パラグアイのサンティアゴ・ペニャ大統領に対し、国際社会の場で繰り返し台湾のために声を上げ続けたとし、最高位の勲章「采玉大勲章」を授与した。中華民国（台湾）とパラグアイは1957年に国交を樹立した。ペニャ大統領は7日から10日までの日程で台湾を訪問している。頼総統は同勲章について、ペニャ大統領による両国の友好関係深化への卓越した貢献をたたえ、台湾の人々の深