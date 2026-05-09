扱いやすさとタフさを両立ホンダは2026年1月30日、「CT125・ハンターカブ」のカラーバリエーションを変更し、2026年2月20日に発売しています。発売からしばらく経過しましたが、現在販売店にはどのような反響があるのでしょうか。【画像】 これがホンダ「ハンターカブ」です！ 画像で見る（11枚）CT125・ハンターカブは、かつて「ハンターカブ」として親しまれてきた「CT110」の機能的なスタイルを継承しつつ、現代の装備と