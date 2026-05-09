毎日放送（MBS）の西靖アナウンサー（54）が9日までに自身のXを更新。アナウンスセンターを離れることを伝えた。【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えたMBS西靖アナ同局は3月にグループを含めた局長人事を公表。西アナが7月1日付けで、現在の総合編成局アナウンスセンター長からMBSメディアホールディングスの経営戦略局長に異動することを伝えていた。西アナは「もうご存じの方も多いので今更な