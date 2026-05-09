バイエルン・ミュンヘン伊藤洋輝の去就に注目が集まっているドイツ1部バイエルン・ミュンヘンに所属する日本代表DF伊藤洋輝の去就に注目が集まっている。現地時間5月11日に行われる監査役会を前に、クラブの来季に向けた人員整理の計画が浮上。ドイツメディア「tz」は「怪我をしやすい左利きの守備者である伊藤洋輝は、夏に適切なオファーがあればバイエルンを去る可能性がある」と報じている。2028年まで契約を結んでいる伊藤