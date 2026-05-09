メジャーリーグホワイトソックスの村上宗隆選手が、メジャートップに並ぶ第15号ホームランを放った。マリナーズ戦に2番・ファーストで出場した村上選手は第1打席。レフト方向へ放った打球がそのままスタンドに飛び込んだ。3試合ぶりの一発は、今シーズン第15号ホームラン。これでホームランランキングでメジャー全体トップに立つヤンキースのジャッジ選手に並んだ。日本が誇るスラッガーが大爆発する一発となった。渡米1年目からそ